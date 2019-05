Dos nous partits se sumen a ERC, PSC i VpT per desbancar Camps a Vidreres

La històrica lluita entre el PSC i l'antiga CiU per l'alcaldia de Vidreres va agafar una nova direcció el 2015, quan Jordi Camps va aconseguir la majoria absoluta i 8 regidors sense necessitat d'arribar a pactes per primera vegada després de molts mandats marcats per la fragmentació política.

Fa dues legislatures que Camps (JxCat) és alcalde de Vidreres, però el 2011 ho va ser gràcies a un pacte amb ERC. El 2007 es va presentar per primera vegada a les eleccions amb un partit que ell mateix va crear, Gent del Poble. En canvi, el PSC capitanejat per Francesc Xavier Becerra va ser la segona força més votada (4 regidors) el 2015, amb dos edils menys que en el darrer mandat.

De cara al proper mandat, l'actual equip de govern proposa una llista continuista amb pocs canvis. La regidora de Benestar Social, Sanitat i Esports, Margarita Solé, es manté com a número 2. També es mantenen Francesc Baltrons (Ensenyament, Cultura, Serveis i Fires), Pere Raset (Territori i Sostenibilitat Mediambiental) i Lluís Galobart (Reactivació Econòmica, Joventut i Festes), en les posicions 4, 7 i 8 respectivament. En canvi, sí que descendeixen de la llista Maria Artigas (Turisme i Cooperació Ciutadana) i Marc Carreras (Sostenibilitat Energètica, Joventut i Festes).

Pel que fa als regidors a l'oposició, Eduard Adrobau passa a ser el primer suplent després de dues legislatures al davant d'ERC. Al seu lloc s'hi situa Anna Clapés, segona edil del partit al consistori.

El PSC aposta per repetir amb Francesc Jesús Becerra com a alcaldable, que presenta la llista Candidatura de Progrés. El regidor a l'oposició Xavier Baeza també opta al segon lloc. Es dona la circumstància que el número dos de la llista socialista a les passades eleccions, Josep Maria Sort Aznar, ara apareix com a número 10 a la llista d'ERC.

VpT es presenta en aquesta ocasió sota el paraigua jurídic d'En Comú Guanyem amb Jose Antonio Bermudez al capdavant per segona vegada per intentar guanyar pes al consistori, on actualment compten amb un regidor.



Noves formacions i absències

Una de les novetats més destacades és la irrupció de dos nous partits a la cursa per desbancar Camps. D'una banda s'hi suma Tercera Edad en Acción, un partit estatal de recent creació nascut per reivindicar els drets del col·lectiu jubilat. A Catalunya tenen presència a Vilaseca i a Vidreres. L'encapçala Luis Heredia, candidat per Ciutadans a les eleccions de 2007.

També es presenta Imaginem Vidreres, formació de tendència municipalista i transversal sorgida fa menys d'un any i que forma part de la coalició Independents de la Selva. Alfons Cabrera és la primera vegada que es presenta com a cap de llista, tot i que va formar part de l'equip de l'exalcaldessa Ruth Rosique (Progrés per Vidreres-PSC) durant una legislatura.

Ni el PP ni Cs han format llista. Actualment cap dels dos té representació. Els populars van aconseguir un regidor el 2011 però el van perdre fa 4 anys.

D'altra banda, el candidat de la desapareguda PxC a les passades eleccions municipals, Cristian de Amaya Martin, es presenta de número 4 a la llista de Vox de Blanes.