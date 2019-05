Marta Madrenas: «Hem mostrat com és compatible la independència amb l'estat del benestar»

La continuïtat de l'actual alcaldessa i alcaldable de Junts per Catalunya (JxCat) Girona, Marta Madrenas, al capdavant de la capital gironina i la possibilitat de fer que Carles Puigdemont entri al Parlament Europeu van ser els dos eixos clau de l'acte central del partit que es va realitzar ahir al vespre al Teatre Municipal de la ciutat. En el marc de l'acte, el president de la Generalitat, Quim Torra, va agrair a l'alcaldessa haver-ho «resistit tot». Per la seva banda, Madrenas va subratllar que «hem pogut mostrar com és compatible una defensa intensa per la independència amb un estat del benestar potent». També va compartir alguns dels seus objectius, com ara «protegir la gent gran i als joves», i impulsar «un Pla de Renovació Urbana». Carles Puigdemont va emfatitzar el seu repte de «fer evident aquesta anomalia democràtica de l'Estat espanyol» a Europa, rere la pantalla.

Mentre els assistents anaven omplint les grades del teatre, la pantalla de l'escenari mostrava els vídeos de campanya dels dos protagonistes de la nit: Marta Madrenas i Carles Puigdemont. L'esdeveniment va comptar amb diverses ponències per part de personalitats polítiques, com ara l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, que va introduir la sessió. Primerament, Guinó va demanar un fort aplaudiment per donar la benvinguda al senador Josep Maria (Jami) Matamala, recentment arribat de Bèlgica. Dirigint-se a Puigdemont i a Matamala, Guinó va subratllar que «en Carles, com fins ara en Jami, està a l'exili i només votant tornarà», demanant sobretot que «actuem amb unitat». El següent parlament va anar a càrrec del politòleg i escriptor Ramón Cotarelo, que va començar exclamant: «Quin espectacle!». Després de fer una al·lusió a l'esperit lluitador i al retorn dels republicans catalans que van marxar a l'exili arran de la Guerra Civil i el franquisme, Cotarelo va descriure que «hi ha un fil d'or entre la candidatura de Madrenas i la de Puigdemont», candidatures que aglutinen tres elements: «La voluntat de mantenir l'esperit independentista, barrejat amb la gestió municipal i el retorn dels presos i exiliats». L'exconsellera de Salut Marina Geli, i el senador Jami Matamala van fer les seves ponències entreteixint un diàleg que va posar sobre la taula la importància de la política municipal. Geli va remarcar el deure «d'ajudar al vot femení» i Matamala va indicar que a l'exterior hi havia unes urnes per recollir donacions arran dels «embargaments per part del jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona», en relació amb els fets de l'1 d'octubre.



Dos objectius: Girona i Europa

El president Quim Torra va voler fer una crida a votar els representants del partit aquest diumenge, afirmant que «estem al costat correcte de la història, al costat de la llibertat» i va subratllar que «és un deure enviar els exiliats al Parlament Europeu, han d'entrar perquè siguin més lliures encara». Respecte a la ciutat, Torra va confessar que mentre «Barcelona ha abdicat, Girona assumeix la capitalitat de Catalunya», amb relació al seu compromís amb el procés. L'alcaldessa va ressaltar que «Girona funciona, però pot funcionar millor», esmentant que els altres partits «només tenen com a objectiu fer-la fora». Així i tot, Madrenas va recordar que realment «tindrem el que ens mereixem quan aconseguim la independència». Carles Puigdemont va fer aixecar tot el públic dels seients quan va aparèixer en pantalla amb la voluntat de compartir el projecte de JuntsxCat - Lliures per Europa. L'expresident va recordar tots els trajectes fets arreu de la Unió Europea i va apuntar que avui estaria a Londres «per explicar per què els catalans hem decidit construir una república». «Al Parlament Europeu no hi ha Llarenas, queden pocs dies i volem entrar els tres -Puigdemont, Comín i Ponsatí- i enviar un missatge nítid i sense dubtes» al món.