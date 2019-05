JxCat vol millorar la qualitat de l'ocupació a Olot

Junts per Catalunya Olot va presentar ahir les seves propostes en matèria d'Empresa i Ocupació. L'alcaldable, Pep Berga, va afirmar que l'ocupació és la seva «obsessió», i va garantir que volen aconseguir que «tothom tingui feina i millori la qualitat dels llocs de treball».

Berga va destacar que, durant els últims anys, Olot ha reduït en gairebé un 50% el nombre de persones a l'atur. En aquest sentit, va voler posar en valor la feina feta per l'Ajuntament per contribuir al foment de l'ocupació, com ara els nous projectes d'emprenedoria i els programes de suport a empreses i autònoms, agilitzant la tramitació de llicències i permisos.

Però malgrat la disminució de la taxa d'atur, Berga explica que han detectat que els col·lectius amb dificultats d'inserció continuen tenint molts problemes per trobar feina, de manera que han impulsat programes específics.

A partir d'ara, Berga va defensar que «cal centrar els esforços de manera especial en la millora continuada de la qualitat de l'ocupació». El número 2 de la candidatura, Estanis Vayreda, va explicar que volen ajudar les empreses a ser més competitives i que els petits negocis funcionin, i que els comerciants i restauradors es puguin guanyar bé la vida. També defensen un pacte per la Formació Professionalitzadora, amb l'objectiu d'ajudar els treballadors a formar-se i millorar les seves competències tècniques i personals per poder ocupar llocs de treball més qualificats.