Masquef vol crear productes turístiques perquè Figueres sigui destí de cap de setmana

El candidat de Junts per Figueres, Jordi Masquef, posarà en marxa l'Agència de Comerç i Turisme i incrementarà l'atractiu dels eixos comercials amb l'objectiu que la ciutat sigui destí de cap de setmana. Es tractaria de captar un turisme que faci estades curtes de dos o tes dies.

Segons Masquef, el gruix més important de visitants "centra la seva estada al Museu Dalí i, per tant, amb prou feines passa unes hores a la ciutat". Per això, "cal donar un tomb a aquesta situació i aconseguir allargar aquestes estades i que Figueres sigui un destí de cap de setmana o de dos o tres dies".

Algunes de les propostes que posa sobre la taula per al proper mandat són l'obertura de la casa natal de Salvador Dalí, la potenciació del castell de Sant Ferran o el projecte comercial i turístic de la Sala Edison que haurien de contribuir a allargar les estades i que, per tant, "s'incrementi la despea dels visitants a la ciutat".

Els nous productes turístics s'espera crear-los a partir de la "col·laboració público-privada, amb la participació del teixit comercial i del sector de l'hostaleria com de les institucions culturals que hi ha a la ciutat".

La idea és tenir "un producte turístic atractiu que converteixi Figueres en l'epicentre turístic d'una àrea de trenta quilòmetres a la rodona":

La creació d'una Agència de Comerç i Turisme ha de servir per coordinar i dissenyar totes les accions promocionals de la ciutat i les polítiques enfocades al sector del comerç.

Una de les accions a desenvolupar, expliquen des de Junts per Figueres, és incrementar l'atractiu dels principals eixos comercials de la ciutat a través d'ajuts per a la qualitat de façanes, rètols i mobiliari, la generació d'activitats de carrer com a element dinamitzador, la realització de grans esdeveniments per atraure públic i la potenciació de la marca Empordà.