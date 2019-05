Paneque: «Cal situar les banderes de les necessitats en lloc de les nacionals»

«Les banderes que porto són les de la justícia social i la igualtat», assegura la candidata del PSC a Girona, Sílvia Paneque. La cap de llista socialista, que ha rebut el suport de la catedràtica emèrita de la UdG Anna Maria Garcia, el professor Maxi Fuentes i l'expert en economia solidària Cheikh Tourad, ha afirmat que el progrés de la ciutat es mesura «per com la ciutat tracta les persones que ho passen pitjor».

En aquest sentit, considera que l'educació «ha de tenir un paper clau per assegurar la igualtat real d'oportunitats», fet que requereix que es destinin recursos per a l'escola pública.

Paneque creu que l'accés al món del treball ha de ser «menys dur per a tothom», i lamenta que l'escletxa laboral que pateixen alguns barris «provoca un trencament en la unitat de la ciutat».



Necessitats cobertes

A més, assenyala que els drets laborals dels treballadors han de garantir «la dignitat de la persona en tota la seva totalitat», i que les necessitats bàsiques de tots els veïns «han d'estar cobertes». Per això, Paneque opina que «l'únic canvi possible» a l'Ajuntament de Girona consisteix a «situar al davant les banderes de les necessitats de les persones en lloc de les nacionals».

La cap de llista del PSC gironí opina que el creixement d'una ciutat només és totalment real «quan és col·lectiu», i per això defensa que cal obrir una línia de recursos que garanteixin evitar desnonaments, utilitzar la llei 24/2015 per forçar els bancs a cedir habitage buit i abandonat o expropiar-ne l'ús temporal; evitar «la vergonya» de tenir famílies vulnerables amb infants que no tenen beca menjador o que els arriba tard, aturar els talls de llum i denunciar l'empresa que presta el servei i planificar «de manera seriosa» amb la Generalitat per trobar solucions a les persones que no tenen casa on anar a dormir.