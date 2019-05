El PSC aposta per eliminar la zona verda i crear més aparcaments a Figueres

Pere Casellas, alcaldable del PSC a Figueres, va presentar ahir una bateria de mesures en matèria de mobilitat, entre les quals hi ha eliminar la zona verda i oferir més places d'aparcament gratuïtes.

En aquest sentit, Casellas aposta per reduir el preu de la zona blava, crear més aparcaments dissuasius al perímetre de la ciutat i establir fórmules d'aparcament gratuït de rotació ràpida a través d'aplicacions de control. En el cas dels barris, la formació també vol crear espais d'estacionament per als veïns amb el mateix sistema d'aplicació del control horari.

D'altra banda, l'alcaldable també aposta per crear un aparcament per a autocaravanes amb tots els serveis, en un espai de fàcil accés des de fora de Figueres i pròxim al centre per poder-hi accedir a peu o en servei públic.

També volen estudiar el canvi de sentit del carrer Lasauca, «amb restricció de la circulació per tal de no col·lapsar la sortida a la carretera general, juntament amb la pacificació de la ciutat».

Altres propostes de mobilitat passen per obrir novament els carrers Sant Pau i Pep Ventura amb l'objectiu de millorar el trànsit rodat al centre de la ciutat.

El programa també inclou la creació d'un reglament municipal per a la circulació a la ciutat de patinets elèctrics i altres mitjans de circulació que ara no estiguin contemplats al Codi de Circulació. Finalment, el socialista es va referir a la necessitat de finalitzar totes les obres en marxa de manera definitiva.