El PSC de Salt crearà una oficina contra les ocupacions de pisos

El PSC de Salt, liderat per Joan Martín, vol crear una oficina contra les ocupacions de pisos durant els cent primers dies de govern. Ho va anunciar ahir el candidat, que va denunciar que «per ubicació i per la quantitat d'habitatge buit, Salt està en una situació molt vulnerable». Segons la formació, s'ha passat de 70 a 500 habitatges ocupats amb el govern d'ERC i «no s'ha pres cap mesura».

La creació d'aquesta oficina implicarà Serveis Socials, Policia i també instàncies judicials, ja que el partit sosté que «les ocupacions no només són un problema de propietat, sinó de seguretat». Assenyalen que «hi ha famílies que paguen els seus impostos que pateixen riscos per les punxades de serveis que fan els ocupes». Segons apunten, «el govern municipal considera que hi ha ocupacions bones i dolentes i això és molt greu. Ni s'han cobert necessitats socials ni els problemes de seguretat», i critiquen que no s'hagi convocat la taula d'habitatge.