Sánchez demana el vot per a Gabilondo per «acabar amb 30 anys de corrupció»

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va demanar en un acte electoral a Leganés el vot per al candidat socialista a la presidència de la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo, per «acabar amb 30 anys de corrupció» en aquesta autonomia. Sánchez va reiterar que a Madrid «el que hi ha hagut ha estat corrupció i falta d'exemplaritat» en els últims anys.

En aquest sentit, el president de l'Executiu en funcions va recordar que, si el PSOE hagués governat fa quatre anys, els madrilenys s'haurien «estalviat retallades educatives, injustícia social i expresidents de la Comunitat de Madrid que van de tribunal en tribunal i acaben a la presó».

Prèviament, durant la seva intervenció, Ángel Gabilondo havia llançat la pregunta a l'auditori d'on han anat a parar els diners perquè la Comunitat acumuli un deute de 33.000 milions. «Però, en què s'han gastat els diners?», es va preguntar després d'apuntar a «algunes desviacions», moment en què va posar com a exemples la Ciutat de la Justícia i el Canal de Isabel II. Per tot això, el president del Govern va demanar un «vot coherent».