Veray demana actuar per solucionar els problemes de les hortes de Sta. Eugènia

La candidata popular a l'alcaldia de Girona, Concepció Veray, va visitar ahir el barri de Santa Eugènia i va posar de manifest «la situació de deteriorament de les hortes de Santa Eugènia», i en aquest sentit, va insistir en el fet que «per acabar amb els problemes d'incivisme i brutícia que pateixen, és necessari actuar amb fermesa i de manera urgent i immediata».

La candidata considera que «els problemes a les hortes de Santa Eugènia no són nous i, per tant, la demora en la presa de decisions i el desenvolupament d'accions concretes per fer-hi front i solucionar-los de manera definitiva no ha fet altra cosa que agreujar-los».

Veray va explicar altres compromisos per tal de resoldre problemàtiques del barri, afirmant que «ens comprometem a millorar la seguretat i a lluitar contra les ocupacions il·legals d'habitatges», afegint que també «és necessari millorar l'enllumenat, les voreres i l'asfaltatge del barri», així com crear «un pla de dinamització social per a infants, joves i gent gran», entre altres propostes.