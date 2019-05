Era el número dos de la CUP i ara és el cap de llista de Guanyem Girona, la suma de diverses formacions d'esquerres que espera fer l'assalt al govern.

Girona està de moda. Massa?

No entenc la ciutat com una marca publicitària. Que estigui de moda o no seria més una qüestió de màrqueting. A mi m'importa si la ciutat funciona, si la gent té els serveis públics que necessita i si els barris i les persones poden participar i tenen dret a l'habitatge o si l'educació és la que necessiten els infants o si la cultura no es queda només en un petit indret de la ciutat, sinó que s'estén per tot arreu. És interessant que es conegui la ciutat i no volem que deixi de passar però volem centrar el focus en el dia a dia, no en la ciutat dels esdeveniments únicament, si no dels 365 dies a l'any.

Parlen de trencar el «monocultiu» del turisme. Com?

Durant vuit anys, en l'àmbit econòmic, només s'ha fet l'aposta pel turisme, i revertir una estratègia així no es fa d'un dia per l'altre. Ens agrada compartir la ciutat amb la gent que ens ve a veure i el turisme és benvingut. Però per revertir aquest monocultiu cal no només fer polítiques de promoció turística sinó també de gestió del turisme. Per exemple, amb una moratòria de pisos turístics, que els turistes es facin responsables dels residus que generen, que els busos turístics paguin una taxa o que es pugui conèixer el patrimoni que no només està al Barri Vell. D'altra banda, calen polítiques econòmiques que no ho apostin tot a una sola piloteta. Cal apostar per la recerca i la innovació del Parc Científic, parlar de polítiques de l'àmbit industrial en l'àrea urbana, parlar de recuperació del sector primari i fer apostes en el camp cultural i en d'altres àmbits que no s'han fet.

Al punt número 1 del programa parla d'habitatge.El gran repte?

Quan es parla de projectes a curt i llarg termini es fa difícil escollir una sola prioritat, però sens dubte l'habitatge tenim clar que és el gran repte pendent. En aquests últims vuit anys no s'han fet polítiques públiques d'habitatge i s'ha deixat que sigui el mercat immobiliari qui dicti qui pot viure i qui no a la nostra ciutat i això no pot continuar així. Cal apostar per la construcció d'habitatge protegit, per cooperatives d'habitatge, multar els fons voltors que especulen amb l'habitatge, dotar de més recursos l'oficina municipal d'habitatge i el seu personal perquè pugui detectar els pisos buits i posar-los a la borsa d'habitatge de lloguer.