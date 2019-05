Crítiques a Torra per dir que Girona havia assumit la capitalitat del país perquè Barcelona havia abdicat de ser-ho

Allau de crítiques a Quim Torra pel seu discurs de dimarts a Girona, on va assegurar que durant el mandat de l'alcaldessa Ada Colau, Barcelona "ha abdicat de ser la capital de Catalunya" i ha estat Girona la ciutat que "s'ha mantingut al costat del país i de les institucions catalanes". "Girona ha hagut d'exercir la capitalitat del país", va sentenciar.

Colau ha assegurat que les paraules de Torra "no em fan cap gràcia". "Confrontar ciutats és l'últim que hauria de fer un president de la Generalitat", ha sostingut Colau en un col·loqui del cicle Primera plana, organitzat pel Periódico. A més, l'alcaldessa ha assegurat que "Torra no s'ha cregut que era president, no ha exercit com a tal i no ha tingut sentit institucional, i això perjudica a la institució".

L'alcaldable del PSC per Barcelona, Jaume Collboni, ha carregat contra Torra, per suggerir "tonteries" com que "si a Barcelona no guanya l'independentisme", deixarà de ser la capital de Catalunya: "Ens nega ser capital perquè no som independentistes".

"Diu que Girona és la capital de la república independent. Viu en un deliri absolut que està arribant a extrems que preocupen. Faig una crida a la responsabilitat dels catalans aquestes eleccions. És molt important tornar al seny democràtic", ha apuntat la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo.

Des del mateix partit, Josep Bou ha assegurat que la capital de Catalunya és on realment creem riquesa, i paguem impostos" i coincideix que en aquestes zones no guanya el nacionalisme. "La Catalunya gran i potent" és el Barcelonès, el Vallès Occidental i Oriental i el Baix Llobregat, que sumen el 63% del PIB català, i que s'eleva al 73% sumant Tarragona.

Bou: "Si Girona no arriba a 100.000 habitants!"

"El nacionalisme guanya i arrasa en aquelles comarques que estan molt poc comunicades, miren molt TV3, escolten Catalunya Ràdio, es retroalimenten. Comarques magnífiques, però que en aquests moments estan totalment perdudes", ha afirmat, i ha dit que Girona és meravellosa però no té tanta capacitat econòmica.

Ha qualificat de ximpleria l'afirmació del president, i ha afegit: "Si Girona no arriba a 100.000 habitants! El PIB de Girona, o de Tarragona o de Lleida, és el mateix que el d'Almeria, Granada o Màlaga. Ho ha sentit, senyor Torra?". Una afirmació de Bou que ja fa mesos que no és certa: El nombre d'empadronats a la ciutat va superar els 100.000 a principis de 2018.