Cs es proposa complir amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides

L'alcaldable de Ciutadans a Girona, Daniel Pamplona, va anunciar ahir el seu compromís «indispensable» per treballar des de l'àmbit municipal amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. «Des dels 28 estats de la Unió Europea hem d'impulsar-la i donar exemple des dels ajuntaments perquè ens proporcionarà més benestar i ens assimilarà a les ciutats europees amb més qualitat de vida», va explicar.

Pamplona va indicar que l'Ajuntament, en ser l'organisme més proper al ciutadà, «és qui més pot fer perquè sigui una realitat el compliment de l'Agenda 2030» i va indicar que això afecta directament el model de ciutat, que permetrà la transició a una « smart city, una ciutat peatonal, neta i sostenible, que lluiti contra el canvi climàtic i potenciï l'energia assequible i no contaminant». L'alcaldable taronja va exposar que el compromís amb l'Agenda 2030 també passa per «acabar amb el sensellarisme, que hem vist com des de 2010 s'ha triplicat».