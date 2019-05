ERC de Riudellots vol recuperar la gestió municipal del menjador escolar i vincular el servei a un projecte que fomenti els hàbits saludables entre els alumnes, entre altres, incorporant als menús productes ecològics i de quilòmetre zero. La candidatura encapçalada per Lluís Barnés proposa, a més, rebaixar impostos i crear un espai de trobada per tal de recuperar la vida social del poble.