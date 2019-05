Guanyem Girona vol allargar l'horari dels autobusos fins a mitjanit

Guanyem Girona veu prioritari pacificar el trànsit de la ciutat per fer-la més «habitable i vivible», en paraules de la seva número 2, Cristina Andreu. Per això, volen reduir l'ús del vehicle privat i oferir un millor servei d'autobusos, fet que inclou un allargament d'horaris -fins a les 12 de la nit-, més freqüències, sobretot durant els caps de setmana, i una revisió del preu del bitllet o com a mínim més bonificacions per als usuaris. D'aquesta manera, creuen que la ciutadania canviarà les seves dinàmiques en matèria de mobilitat. La plataforma va presentar ahir les seves propostes en aquest àmbit al parc del Migdia.

Andreu també va defensar que cal millorar la interconnexió entre els diferents municipis que formen l'àrea urbana de Girona, tot recordant que la ciutat exerceix de capitalitat en matèries com cultura o amb la universitat, i que per tant hi ha un gran nombre de persones que es desplacen des de les rodalies fins a la ciutat.

Una altra qüestió fonamental per a Guanyem Girona és la bicicleta. Andreu admet que durant el darrer mandat s'ha augmentat el nombre de quilòmetres de carrils bici que hi ha a la ciutat, però recorda que això no ha anat acompanyat d'una reducció de l'ús del vehicle privat. A més, alerta que hi ha alguns carrils bici que són perillosos, com per exemple el que passa per sota les vies del tren, el del carrer del Carme o el del carrer de la Barca.

Andreu també considera que s'ha de revisar el Pla de Mobilitat, perquè la ciutat ha crescut molt en els darrers anys: ja se superen els 100.000 habitants i a més s'ha produït un gran boom turístic. Per això, opina que s'ha de repensar la mobilitat de tota la ciutat i apostar per un model que propiciï un major ús de la bicicileta, especialment entre els col·lectius més joves. A més, assenyala que s'han d'interconnectar els diferents campus de la UdG i aposta per connectar millor els aparcaments dissuasius amb el centre de la ciutat.

Totes aquestes mesures, indica Andreu, serviran per reduir l'emissió de CO2 i aconseguir una ciutat més segura i més tranquil·la, ja que el trànsit estarà més pacificat i la nova dinàmica de mobilitat serà més saludable.