Iglesias agraeix a la CEOE que hagin convençut Podem que han d'estar al Govern

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va admetre que, després de les eleccions generals, a la seva formació tenien «alguns dubtes» sobre si havien d'entrar en un govern de coalició amb el PSOE, i va afegir que després que la CEOE i la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, diguessin que no volen que Unides Podem entri a l'Executiu, ara estan «convençuts» que és fonamental que hi estiguin.

En un míting celebrat a Ferrol, Iglesias va assenyalar que si bé des del Congrés «es poden canviar algunes coses», on es canvien «de veritat» és des del Govern. «Teníem alguns dubtes, però ens els ha resolt la CEOE quan ha dit que no volen que estiguem en el Govern», va apuntar, per després afegir també el nom d'Ana Patricia Botín. Així, els va donar les gràcies tant a la patronal com a la presidenta del Santander per convèncer-los que «és fonamental» que estiguin al Govern.

Durant la seva intervenció, el líder de Podem va recordar que quan els inscrits del seu partit es van negar a que la formació donés suport a «un govern de Rivera presidit per Sánchez» els van criticar, però va apuntar que aquell Executiu «no era d'esquerres». «Després de tres anys ja no enganyen ningú, i la mateixa militància del PSOE va dir "amb Rivera no" i va celebrar la nostra aparició en pantalla amb un "sí es pot"», va afegir. Iglesias va defensar la moció de censura que van plantejar i que no va tirar endavant perquè «era indigne que un partit de corruptes estigués al capdavant del Govern».