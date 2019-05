Jordi Soler (JxCalonge) aposta per potenciar els serveis per a joves i gent gran

El candidat a l'alcaldia de Calonge i Sant Antoni per Junts per Calonge, Jordi Soler, va assegurar ahir que «un municipi que té cura dels joves i la gent amb més edat és un municipi social i amb qualitat de vida». En una reunió amb gent del municipi que va tenir lloc ahir, l'alcaldable va apuntar que la seva formació potenciarà els serveis per a aquests col·lectius i per donar solucions a les seves necessitats.

«Hem d'invertir en el creixement sostingut de Calonge i Sant Antoni, preservant les persones que hi viuen i ampliant les infraestructures necessàries per a una bona qualitat de vida», va afegir. L'alcaldable també va parlar del creixement del municipi, que va assegurar que cal fer «preservant les persones que hi viuen i ampliant les infraestructures necessàries per a una bona qualitat de vida».

D'altra banda, Soler també es va referir a l'estat de diverses obres al municipi, com és el cas del Castell, un punt que va destacar que «està a punt» per museitzar. En aquest sentit va assegurar que la seva formació vol situar punts com el Collet i els nuclis urbans com a «punts neuràlgics del municipi».

També es va referir a la necessitat de finalitzar el centre d'interpretació del vi. En el cas del centre de Calonge, va explicar que el «Centro» és propietat de la Societat Cercle Calongí, no municipal. Per aquest motiu es va mostrar «convençut» que quan el bar es pugui reobrir, la plaça Major «recuperarà» l'activitat.