La Junta Electoral porta Ultramort i Ullastret a la Fiscalia per manipular el cens electoral

La Junta Electoral de la Bisbal d'Empordà ha donat trasllat a Fiscalia d'anomalies en el cens electoral dels municipis d'Ultramort i Ullastret denunciades per ERC.

Segons els republicans, s'han detectat nou persones a Ultramort i una Ullastret que figuren en el cens electoral però que no hi resideixen habitualment. "Això suposar que s'incorporin en el cens electoral tot i que aquest hauria d'estar format únicament per les persones que viuen en el municipi, mentre que aquelles que resideixen en diversos municipis s'han d'inscriure exclusivament en el padró del municipi on passin més temps durant l'any", expliquen.

Aquesta alteració del cens electoral, a partir d'empadronaments incorrectes, pot suposar un delicte electoral tipificat en l'article 139.1 de la Llei Electoral. Per això, la Junta Electoral va acordar en la seva sessió del 16 de maig traslladar els fets a la Fiscalia.

En el cas d'Ullastret, ERC denuncia que fa uns mesos l'Ajuntament ja va protagonitzar un cas d'alteració fraudulenta del padró municipal, donant de baixa d'ofici a vuit persones que efectivament residien en el municipi i que van haver de reclamar per a que fossin novament inscrites.

La doctrina electoral considera que qualsevol conducta conduent a alterar el cens electoral suposa una lesió del dret de sufragi, essent aquest un bé jurídicament protegit. La inscripció fraudulenta d'electors pot alterar la voluntat popular atès que en les eleccions municipals acaben votant persones que no són del municipi.

Fa uns dies, ja es va denunciar un cas similar, en aquest cas a Das, tot i que l'alcalde del municipi cerdà va negar que hagués comès cap irregularitat.