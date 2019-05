La candidata de Junts per Blanes, Mia Ametller, va navegar ahir en caiac per tal de reclamar la construcció d'un canal de varada i promocionar l'esperit nàutic de la vila. L'alcaldable, acompanyada pel número 2 de la llista, Joel Comas, i altres membres de la candidatura van fer una petita ruta per mar obert per tal de reivindicar els vincles marítims de Blanes.