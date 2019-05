Madrenas promet endurir la lluita contra l'incivisme

L'incivisme i la neteja seran dues de les prioritats de JxCat-Girona durant el proper mandat a la ciutat. Segons ha recordat la cap de llista, Marta Madrenas, el govern actual ja ha desenvolupat mesures en aquesta direcció, amb la creació de la figura dels agents ambientals o l'augment del control d'actituds d'incivisme, en especial des de la Policia Municipal.

«Ara farem un pas més, perquè el civisme és la base del respecte entre la gent i, per tant, la base d'una bona convivència als nostres espais públics», ha indicat Madrenas, que s'ha compromès a augmentar el nombre d'agents ambientals i educadors de carrer, així com la xifra d'agents de la Policia Municipal. «Hem de vetllar per erradicar les actituds incíviques, sobretot les que degraden l'espai públic i alteren la convivència, incrementant els controls i sancionant quan hi ha infraccions», ha indicat la candidata.

A més, també vol incidir en l'àmbit de la col·laboració ciutadana, de manera que tant els veïns i veïnes com els col·lectius de la ciutat tinguin mecanismes per fer arribar a l'Ajuntament infraccions i molèsties. «El consistori i els veïns hem de ser uns aliats contra l'incivisme. Hem creat les Taules de Seguretat als barris, i hem engegat iniciatives de col·laboració que hem d'aprofundir perquè cada vegada tinguin un resultat millor. Aquell que embrut, fa malbé l'espai públic o no respecta la convivència ha de saber que la seva conducta no quedarà impune», diu Madrenas.