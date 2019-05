«Estem oberts a parlar amb Salellas o Madrenas, però sortim a guanyar»

S'enfronta a uns caps de llista públicament coneguts. És això un desavantatge per a vostè?

Això demana un esforç doble per nosaltres perquè ens hem de donar a conèixer. La nostra és una candidatura renovada, tot i que tenim gent que ja ha estat al govern, com és el meu cas.

La marxa de Maria Mercè Roca va provocar que dos regidors anessin a altres partits. Una mica de rebombori abans de començar la campanya...

Hauria preferit que les coses haguessin anat d'una forma diferent. Quan passen coses com aquestes és responsabilitat de tots. Valoro bé la gestió que ha fet el grup municipal d'ERC. I els motius personals de cada un d'ells són absolutament respectables. Però nosaltres ara ens hem centrat a impulsar aquesta nova candidatura que hem format i crec que mai no havíem tingut una mobilització de la gent d'Es­­querra tan important com ara.

Sembla que l'Ajuntament quedarà força dividit i serà complicat governar en solitari. Té més afinitat amb Salellas o Madrenas?

Estem oberts a parlar amb un i altre. Això ho determinaran els resultats que hi hagi. Serà necessari i imprescindible generar nous consensos. Nosaltres sortim a guanyar per poder dur a terme aquest nou impuls que Girona necessita i mereix. Ens sentirem còmodes a pactar amb aquells que vulguin guanyar més drets en l'àmbit col·lectiu, nacional i social. Valors que tenen tant un com l'altre.