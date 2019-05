El procés, protagonista en el debat dels candidats a les eleccions europees

El debat entre candidats a les eleccions europees a TVE va començar amb un enfrontament entre els candidats de llistes independentistes catalanes amb els representants constitucionalistes, després que tant Gorka Knörr, candidat a la llista de Carles Puigdemont, com Jordi Solé, d'ERC, aprofitessin les seves intervencions inicials per reivindicar els que consideren «presos polítics».

A tots dos els van respondre, en torns successius, el candidat de Ciutadans, Luis Garicano; el socialista Josep Borrell i la popular Dolors Montserrat, que van replicar que a Espanya no hi ha presos polítics, que Puigdemont és «un fugat de la Justícia», en paraules de Borrell, i que els separatistes són una «anomalia democràtica», segons Montserrat.

Knörr, que va ser el primer a parlar, va començar dient que «qui hauria d'estar en aquest debat és el president Puigdemont», que els seus drets civils «estan sent violats» i que l'Estat espanyol «és una vergonya a Europa» per l'existència de «presos polítics».

«Avui aquí hauria d'estar-hi el pres polític Oriol Junqueras», va dir en el seu torn Jordi Solé, que va apostar per una UE que «freni l'extrema dreta i els nacionalismes d'Estat» i que «mai més hi hagi una Europa que miri cap a una altra banda quan dins de la unió s'apallissa indignament votants indefensos o s'envia a la presó i l'exili líders polítics».

El candidat de Vox, Jorge Buxadé, va demanar que el debat «no es converteixi en un míting sobre un senyor que hauria d'haver estat entregat a Espanya i jutjat pel Suprem».

Garicano va respondre als independentistes que Europa no és divisió i accions unilaterals, sinó que és un projecte sense exèrcit la base del qual és la llei i la negociació d'acords. «A Europa un no pot operar unilateralment», va assenyalar, tot afegint que «a Europa es parla dins de la llei». En aquest sentit, va recordar la proposta de Ciutadans de reformar l'euroordre perquè no es repeteixin casos com el de Puigdemont, que està «abusant de l'espai de lliure circulació».