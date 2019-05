El PSC de la Bisbal presenta 250 mesures per als propers quatre anys

El candidat del PSC-Independents per la Bisbal, Òscar Aparicio, va presentar aquest dilluns un paquet de mesures per als propers quatre anys. Es tracta d'un document amb 250 propostes que han evitat qualificar de programa electoral, i que han batejat amb el nom de Programa d'Actuació Municipal. «Creiem que la ciutadania està cansada de promeses electorals que no es compleixen. Aquest document preveu que els governs municipals ho aprovin i facin públic tot per transparència i per rendir comptes, nosaltres volem mostrar el nostre compromís amb la ciutadania», va assegurar Aparicio.

En aquest sentit, va afegir que aquest document «és un contracte que ens compromet amb el seu compliment i la ciutadania podrà exigir-ne la seva realització. A l'efecte aprovarem el document en el primer ple ordinari i farem una sessió anual oberta a la ciutadania per al seguiment de l'execució», va indicar.

L'alcaldable va assegurar que la ciutadania de la Bisbal sap que «pot confiar» en la credibilitat del programa perquè ha demostrat la seva capacitat de gestió tant a l'Ajuntament de la Bisbal com a alcalde, com en l'Ajuntament de Girona en la seva etapa de coordinador de l'àrea de Drets Socials, Habitatge, Ocupació, Igualtat i Seguretat Ciutadana.

D'entre les mesures destaca: «De forma immediata farem un pla de contenció de la despesa corrent que permetrà aprovar en les properes ordenances municipals la reducció de l'IBI en un 10%, que és el que va aprovar el govern central del PP i que el govern d'ERC, CUP i Podem ha mantingut aquesta legislatura».

Aparicio va assegurar que aquest estalvi ha de permetre al consistori captar 500.000 euros anuals amb l'objectiu de fer una inversió amb estalvi pressupostari, que l'alcaldable va indicar que invertirà en un nou pavelló d'esports.