El PSC de Fornells de la Selva vol crear habitatge social i habilitar un casal d'avis

El PSC es presenta per primera vegada a Fornells de la Selva amb un programa que prioritza l'habitatge social, la creació d'un casal d'avis i una aula que pugui acollir els nadons més petits a la llar d'infants. Els socialistes es presenten encapçalats per Sara Garcia Guanter i sota el nom de Veïns pel Municipi -CP.

Garcia explica que la creació d'habitatge social a la població és gairebé nul·la, i per això considera que és una de les necessitats més urgents que té el municipi. Pel que fa al casal d'avis, recorda que fa tres mandats que els equips de govern ho prometen però encara no està fet, i creu que l'altra gran necessitat és que les mares i pares que s'hagin d'incorporar a treballar després de la baixa maternal tinguin la possibilitat de deixar les criatures a la llar d'infants municipals ja a partir dels quatre mesos.

Una altra prioritat serà connectar Fornells amb Girona a través d'un camí per a vianants. «La ciutat de Girona té un pla per desenvolupar aquesta connexió fins a l'escola Montsessori i nosaltres pensem que l'itinerari s'hauria de completar per part de Fornells», indica Garcia.

Finalment, la candidata també proposa utilitzar energia verda als espais municipals.