El PSC de Palafrugell fa una última crida per concentrar vots

El PSC-CP de Palafrugell, liderat per Juli Fernández, va enviar ahir un comunicat indicant que el seu cap de llista «fa una crida a la participació i a la concentració del vot» per als comicis d'aquest diumenge, indicant que el desig és «un govern compromès amb les persones, l'activitat econòmica, la sostenibilitat i l'eficàcia i eficiència dels serveis públics. Si no es guanya bé, no està garantit que es pugui governar per tothom».

El partit assegura que en aquesta etapa final de la campanya de les eleccions municipals, «es fa més necessari que mai fer una crida a la participació i demanar el vot a totes les persones que apostin per un Palafrugell obert, igualitari, respectuós amb el territori i que tingui el compromís de treballar únicament pensant en Palafrugell». La candidatura de Juli Fernández és una llista «feta des de l'experiència política dels 6 anys d'alcaldia i amb noves incorporacions», indica la formació, subratllant que el que es demana és el vot socialista «per recuperar el lideratge de Palafrugell i que aposti pel benestar de les persones i per les millores als barris».