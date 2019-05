El PSC proposa que les línies de bus 3 i 4 siguin gratuïtes per als veïns de Salt

L'alcaldable del PSC a Salt, Joan Martín, va anunciar ahir la seva proposta «estrella» de la campanya electoral: que les línies 3 i 4 i la línia 9 -que porta a la UdG a Montilivi- de l'ATM de Girona passin a ser gratuïtes per als veïns de Salt. Els socialistes recorden que només amb drets reconeguts de l'últim any ja són sis milions d'euros en multes de trànsit i que una part es podria destinar a subvencionar el transport gratuït.

Martín argumenta que «si volem fomentar un gran canvi de la mobilitat a l'àrea urbana, posar multes no només és l'única manera: cal fer un gran canvi de mentalitat cap al transport públic». El PSC afegeix també que «en l'actualitat i des de fa anys» les línies 3 i 4 són les úniques rendibles de l'àrea urbana de Girona.

Martín recorda que «amb la instal·lació de radars i les zones blaves i verdes d'aparcament, l'Ajuntament ha disparat els ingressos per sancions fins als 6 milions d'euros de drets reconeguts». El candidat socialista assenyala que una part es podria destinar a «tenir un transport públic de qualitat i absolutament gratuït per a tothom que viu a Salt».

El cap de files del PSC saltenc recorda que cada dia són milers de persones de Salt que usen el transport públic i argumenta que «els augments dels preus públics han sigut un càstig per a la gent que el fa servir per anar a treballar o estudiar o fins i tot per a aquell que busca feina».