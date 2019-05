Puigdemont afirma que no entrarà «escortat» al Parlament Europeu

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va assegurar en un acte de campanya de Junts Per Catalunya-Lliures per Europa (JxCat) a Londres que, si és elegit eurodiputat a les eleccions de diumenge, no entrarà «escortat» al Parlament Europeu (PE). Interrogat sobre el requisit de passar per Madrid per jurar o prometre la Constitució per poder recollir l'acta d'eurodiputat si és elegit (com requereix la legislació espanyola i tal com va recordar un recent informe dels serveis jurídics del PE), Puigdemont va expressar el seu «absolut convenciment» que guanyaran si hi ha «algun intent de discutir el que els electors decideixin».

En aquest sentit, va demanar «interpel·lar al Govern espanyol» perquè respongui «de manera explícita» si «respectarà la immunitat dels europarlamentaris», una immunitat que, segons l'esmentat informe -elaborat a petició del president del PE, Antonio Tajani- no té efecte fins que no es constitueixi la nova Eurocambra el proper 2 de juliol. Amb tot, Puigdemont va afirmar que si finalment «hi ha alguna discussió» qui decidirà serà el Tribunal de Justícia Europeu, quelcom que li dona «molta esperança» perquè, segons el seu parer, serà «un àrbitre independent i no un de comprat».