Quim Ayats: «Tenim terreny al carrer Barcelona i a Domeny i l'hem de destinar ja a construir habitatge social»

Entrevista a Quim Ayats, cap de llista d'ERC a les eleccions municipals a Girona

Què el motiva més, defensar els gironins aquí o a Madrid?

L'època políticament més apassionant de la meva vida va ser quan vaig ser regidor de l'Ajuntament, amb això ja contesto la pregunta. M'entusiasma més la política municipal perquè és la política de la proximitat i del tu a tu. Aquí les coses passen de forma molt més ràpida; en canvi, tots els processos parlamentaris són molt llargs.

Com valora el mandat de CiU d'aquests quatre anys?

S'han anat tapant forats amb certa improvisació perquè no hi ha definit un projecte a llarg termini. Al mateix temps, creiem que hi ha projectes encallats des de fa molt de temps, que s'han de solucionar. És el cas de la Devesa o les Pedreres. Tampoc veiem un bon manteniment de les obligacions primeres de l'Ajuntament: l'asfaltatge, les voreres, l'enllumenat i la seguretat. No s'han posat prou esforços a cuidar la ciutat. I això vol dir no cuidar prou bé els ciutadans.

Creu que pel procés independentista s'ha deixat de treballar per la ciutat?

Els partits que estem junts en el procés de construcció de la República ho hem de fer compatible. Hi ha moments en els quals l'Ajuntament -tant el govern com l'oposició- ha de protegir els ciutadans. I així ho vam fer l'1 d'octubre. A Girona tenim experiències com el Girona Vota on hi som tots. I aquest és el model a seguir.

Els espais públics han de ser neutres?

A Girona la primera, segona i tercera força és independentista i, per tant, representem la voluntat de la majoria dels ciutadans. Està clar que hem de governar per a tothom. Hem de ser els millors governants a independentistes i a aquells que no ho són. Un govern per a tothom, però, no és incompatible amb expressar la voluntat de la majoria.

Té barris maltractats Girona?

Hem fet centenars de trobades i cafès amb associacions de veïns i entitats, i hi hem copsat que hi ha un sentiment de menysteniment cap als barris. Això ens hauria de preocupar. No hem trepitjat i escoltat prou els barris. És una sensació que hem de revertir immediatament.

En què s'ha de convertir la Devesa?

La Devesa té un pla d'usos que està aprovat i un pla especial que està al calaix. En aquesta legislatura es va dir que es deixava en un segon terme el d'usos perquè això ho resoldria el pla especial, i aquest no s'ha tirat endavant. En resum, no s'ha fet res. El primer que hem de fer és aplicar el pla d'usos. I, de fet, nosaltres ens vam abstenir en els pressupostos a canvi que es destinés una partida de 250.000 euros a ordenar i protegir l'entorn de la Devesa, així com millorar la seva il·luminació.

Considera que la plaça Catalunya ha de ser exclusivament per a vianants?

Abans de decidir això hem de fer un estudi sobre la mobilitat a Girona. L'any vinent hi ha l'actualització del Pla de Mobilitat, i aquí és on hem d'entrar a redefinir tota la ciutat. Tots anem, però, cap al mateix objectiu. Hem de caminar cap a una pacificació del trànsit i cap a una peatonalització, tant de la plaça Catalunya com de la carretera Barcelona.

Té un turisme de qualitat Girona?

Els últims anys hi ha hagut un model absolutament expansiu i liberal, el qual s'ha basat en què com més turistes hi hagi millor. L'element fonamental és que el turisme tingui un retorn a la ciutat i, el fet que hi hagi més i més turistes no ho garanteix. Nosaltres som una ciutat de serveis, i el turisme té un pes importantíssim en el conjunt de l'economia global. Hem de treballar cap a la diversificació del turisme. L'hem d'obrir a altres àmbits com el gastronòmic, el natural o l'esportiu.

Tirar endavant una promoció d'habitatge de protecció oficial és un dels seus primers objectius?

Sí. Girona té un problema amb l'habitatge. D'una banda, s'ha d'estimular l'oferta d'habitatge de lloguer amb mesures fiscals i augmentant el nombre de places residencials per a estudiants. I per l'altre costat, s'ha d'augmentar la borsa d'habitatge social. S'ha d'insistir en la compra per tanteig i retracte però és imprescindible començar a fer ja promocions d'habitatge de protecció oficial. Tenim terreny, tant com voldríem no, però, en qualsevol cas en tenim al carrer Barcelona, a Domeny i a Santa Eugènia. Per tant, l'hem de destinar ja a construir habitatge social.

El problema de l'habitatge s'incrementa amb els pisos turístics?

Aquest és un factor més en el tema de l'habitatge. No podem vincular la problemàtica de l'habitatge únicament als pisos turístics. Per això, era tan necessari fer el Pla Local d'Habitatge. Aquí es contemplen tots els actors i factors que intervenen en l'habitatge, i aquest pla no s'ha fet. Els pisos turístics s'han de regular millor.

Considera que Girona és una ciutat segura?

Els ciutadans consideren que en aquests moments no hi ha prou seguretat, per tant no. S'ha d'actuar en la seguretat preventiva, no només en la reactiva. És a dir, s'ha de millorar l'enllumenat i l'urbanisme per donar un major grau de seguretat. Però és evident que també hem de parlar de la policia. Hi va haver una mala planificació amb la plantilla i, el més greu, es va eliminar la policia de barri. Hem de recuperar aquesta figura que fa d'enllaç entre els veïns i comerciants i la policia.

Cultura i educació són dos pilars importants en el programa d'ERC. Es parla poc d'aquestes qüestions durant la campanya.

A vegades parlem massa de pactes postelectorals i poc de les propostes elementals com la cultura i l'educació. Aquests són dos elements de cohesió per a la ciutat. L'educació s'ha d'entendre i potenciar des de les escoles bressol fins a la gent gran. També hi ha d'haver una aposta ferma per la cultura popular, la que es cou als barris.