Veray defensa que es faci el nou hospital Trueta al nord de Girona

La candidata del PP a l'alcaldia de Girona, Concepció Veray, va reivindicar ahir la necessitat que es construeixi d'una vegada per totes el nou hospital Josep Trueta. «Estem parlant d'un projecte importantíssim per a Girona i que està pendent d'execució des de fa més de quinze anys, i és inadmissible que seguim amb aquesta incertesa», va indicar la candidata. Per això, la cap de llista popular considera que «cal ser exigents amb el Govern de la Generalitat» perquè no endarrereixi més la construcció de l'hospital.

Veray va garantir que «el compromís del PP de Girona en la defensa de la construcció del nou Trueta al nord de la ciutat és total». «Som l'única formació política que des del primer dia ha defensat aquesta opció sense cap mena de fissura i a totes les administracions públiques implicades», va reivindicar Veray, i va recordar que «qui va posar en qüestió la construcció del nou Trueta al nord de la ciutat va ser el govern d'Artur Mas l'any 2011, de manera unilateral i en contra del que s'havia aprovat tant al Parlament de Catalunya com a l'Ajuntament de Girona, en ambdós casos a proposta i iniciativa del PP».

La candidata popular es va mostrar convençuda que la ubicació nord és «la millor opció tant per a la ciutadania com per a l'equilibri territorial», i, el que és més important, per a la millora de la qualitat assistencial i l'atenció mèdica, que considera la principal prioritat. «Ara, el més important i urgent és que la Generalitat abandoni la seva indefinició, es posi les piles i acceleri els treballs de redacció del projecte i la seva execució perquè fa massa temps que està pendent», va demanar.

La candidata també va considerar que «és necessari seguir essent exigent amb la Generalitat perquè reverteixi decisions que ha pres de manera unilateral i que perjudiquen directament els gironins», com per exemple el tancament del CAP de Taialà els caps de setmana i festius.