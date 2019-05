Batalla per la plaça Independència

La campanya electoral arriba avui al seu venciment amb la festa final dels partits polítics. I és que demà toca dia de reflexió. Buscant en la programació a quin acte anar t'adones que Marta Madrenas (Junts per Catalunya-Girona) i Lluc Salellas (Guanyem Girona) celebren la festa al mateix espai, a la plaça Independència, i a la mateixa hora, a les set de la tarda.

Descartat queda que abans dels resultats de les eleccions municipals s'atreveixin a firmar un pacte i anar junts. L'Ajuntament de Girona quedarà força fragmentat, això sembla, però tots els partits polítics han apostat per sortir a guanyar i deixar els acords per després. Així que aquesta coincidència només pot ser un error o una confusió.

«Celebrem l'acte a plaça Catalunya, si no plou», aclareixen des de la candidatura de Marta Madrenas. Resulta que en un primer moment, JxCat volia celebrar l'acte de cloenda a la plaça Independència. Van entrar la petició a principis de maig a l'Ajuntament, pensant que des d'aquest organisme es «comunicava automàticament» a la Junta Electoral de Zona (JEZ). Però, no. Un cop volien sol·licitar-ho al lloc correcte (a la JEZ), Guanyem ja havia demanat celebrar la festa a la plaça Independència. És per aquest motiu que l'equip de Madrenas va decidir canviar l'espai i apostar per la plaça Catalunya.

Tot i això, ja era tard per rectificar els 40.000 exemplars de la revista del programa de Madrenas on posa que l'acte tindrà lloc a la plaça Independència. Així que pot ser que alguns simpatitzants de JxCat es colin a l'acte de Guanyem avui al vespre.

La candidatura, però, ha anunciat per les xarxes socials i els mitjans de comunicació el lloc «correcte» on es farà el final de campanya que agafarà un toc tecnològic. La festa començarà a les cinc de la tarda amb tallers de producció musical adreçats a famílies. Posteriorment, a partir de les set del vespre, hi haurà una sessió de música electrònica amb el Dj Enai. En cas de mal temps, la celebració es traslladarà a la plaça Miquel de Palol.

D'altra banda, Guanyem tancarà la campanya a la plaça Independència amb diferents membres de la llista i simpatitzants de la formació com el llibreter i activista cultural Guillem Terribas, l'exrector de la UdG, Sergi Bonet, i l'educador de Font de la Pólvora, Ángel Fernández «Nene». També hi haurà actuació musical i, en cas de pluja, es farà a la Mercè.

Al parc de Vista Alegre, el candidat d'ERC, Quim Ayats, tancarà la campanya electoral amb un gran sopar popular (que té un preu de cinc euros). En ell hi assistiran diferents membres de la llista republicana. Al barri de Santa Eugènia, a la placeta que hi ha entre la Marfà i Can Ninetes, la socialista Sílvia Paneque celebrarà la cloenda. En cas de pluja, la festa es traslladarà a la pista coberta de la Frontissa (al parc Núria Terés).

Finalment, el líder de Ciutadans, Daniel Pamplona, ho celebrarà a Salt juntament amb la candidata de la vila, Inma Castro, amb un sopar al restaurant Que Tal 2. I la popular, Concepció Veray, no farà cap festa.