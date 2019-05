Cares conegudes entren en política

Que les tasques polítiques no estan destinades a ser desenvolupades específicament per perfils concrets del dret i l'economia és una evidència. Potser per això cada vegada estem més acostumats a veure com persones amb funcions allunyades de la gestió pública i conegudes en els camps on han destacat inicien un procés de conversió dins les estructures dels partits polítics.

D'aquesta manera, trobem exemples a les comarques gironines pels comicis del 26-M en figures que han destacat en camps com l'artístic, l'esportiu, el musical o el literari. Un d'ells és el cantautor Amadeu Rosell, que es tornarà a presentar com a cap de llista d'ERC a Llanars. Rosell es dedica a recuperar les cançons tradicionals i, a més, des de fa quatre anys és alcalde del seu municipi.

Quelcom similar passa amb l'actor i cantant professional que tanca la llista del partit independent SOM Riudarenes, Albert Martínez. Martínez ha participat en musicals com Grease del 2006 al 2015 a Barcelona i ha anat de gira per Espanya, i en el musical Notre-Dame de Paris (2001) i Cop de Rock (2014). A més, va interpretar el paper de Barto de la sèrie de TV3 La Riera i va aparèixer al Cor de la Ciutat. Una altra artista, en aquest cas amb formació en pintura i escultura, és la candidata número quatre de les llistes de Junts per Catalunya (JxCat) a Blanes, Mayte Vieta.

Si l'art pot estar relacionat amb la gestió de la vida pública, l'esport no pot ser menys. En aquesta branca, un dels casos més destacats és el futbolista Ángel Martínez, que va de número vuit a la llista del PSC de Girona. Martínez ha jugat a Primera Divisió i en equips com l'Espanyol, el Rayo Vallecano i el Girona. Ara, a més, es presenta entre els deu primers llocs de la candidatura de la Sílvia Paneque. Un altre exemple és el del corredor de llarga distància Jordi Gamito. L'atleta es presenta de número 15 a la llista de JxCat a Castell-Platja d'Aro, amb Joan Giraut. Un altre corredor que també va a les llistes de JxCat és Quim Costa, que va de número vuit a Sant Julià de Ramis. Costa, a més, representa la selecció catalana en la modalitat de corredors de raquetes de neu. D'altra banda, les arts marcials també hi estan representades amb l'alcaldable de Ciutadans (Cs) a Roses, José Manuel Álvarez, que va ser campió de Catalunya de Taikido.

L'art i la cultura

Un dels altres mons que també sembla guardar estretes relacions amb la política és l'escriptura i la docència acadèmica. D'aquesta manera, l'autora del darrer Premi Crítica Serra d'Or d'assaig, Ingrid Guardiola, tanca la llista de Guanyem Girona. A Banyoles, la llista de Convivència i Progrés de Banyoles -marca del PSC- presenta de número 16 el traductor al català de tota l'obra de Shakespeare, l'escriptor i poeta Salvador Oliva, i de número quatre el catedràtic de Dret Penal i antic col·laborador del Govern de Salvador Allende a Chile Hernán Hormazábal. Per la seva banda, ERC té de número tres a Besalú el cap del servei de Cardiologia de l'Hospital Trueta, el doctor Ramon Brugada, mentre que el catedràtic d'Història de l'educació a la UdG Mon Marquès va de primer suplent a Guanyem Girona. Fora de l'acadèmia, també ha estat destacada la suma de la periodista local Núria Cucharero de número tres a la llista de Tots per Sant Feliu de Guíxols.