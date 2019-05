Denuncia la liquidació de Vivendes de Girona

Sílvia Paneque també ha denunciat que l'actual govern «ha culminat un any nefast per a l'habitatge a Girona amb un consell d'administració sumari on ha anunciat el tancament de Vivendes de Girona». «Mentre el preu del lloguer s'ha disparat a Girona, Madrenas tanca l'eina municipal, que hauria pogut utilitzar per fer polítiques a favor de l'habitatge públic», lamenta la candidata. Tot i això, fonts de l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona neguen que s'hagi portat a terme la dissolució de l'ens.

D'altra banda, Sílvia Panque també denuncia el tancament d'Iniciatives i projectes municipals SA, entitat de capital públic destinada a la promoció de la ciutat.