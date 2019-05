ERC diu que el sector sud de Salt «ja està a punt perquè comencin a passar-hi coses»

Esquerra vol convertir Salt en el pol d'atracció econòmica referent del Gironès. La candidatura republicana aposta per seguir treballant per convertir Salt en una ciutat amb més activitat econòmica, de serveis públics i comercial, que faciliti la generació d'oportunitats laborals i que dinamitzi l'economia local. El seu cap de llista, Jordi Viñas, ha explicat que seguiran treballant «tant en els nous àmbits de desenvolupament com en la revitalització i recuperació de l'activitat econòmica en sectors tradicionals del nucli urbà».

La candidatura republicana aposta per seguir avançant amb el sector sud. «Ningú havia arribat tan lluny com nosaltres en quatre anys. Ara ho tenim tot a punt perquè hi comencin a passar coses», ha explicat Viñas.



El futur hospital

En aquest sentit, Esquerra treballarà per acollir un equipament sociosanitari de primer nivell -el que podria ser el nou hospital Josep Trueta- conjuntament amb les facultats de Medicina i Infermeria i per la implantació d'empreses i equipaments comercials en el sector sud. «De fet, durant els darrers mesos ja han començat a instal·lar-se noves empreses a l'entorn comercial que ja tenim», ha dit Viñas.

L'eix Ciutat d'Oportunitats de la candidatura republicana recull catorze propostes concretes per seguir desenvolupant Salt a través de la dinamització econòmica i recuperant l'activitat econòmica en sectors tradicionals del nucli urbà.