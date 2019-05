Girona En Comú Podem reclama una educació integradora i que no segregui

En una trobada que ha tingut lloc aquesta setmana entre la cap de llista de Girona En Comú Podem, Eugènia Pascual, i Albert Quintana, professor de secundària, formador de professors i, actualment, coordinador de la xarxa territorial d'educació 360º, es va reivindicar l'educació com una eina d'emancipació i com a oportunitat per acabar amb les desigualtats socials però, a la vegada, es va denunciar que aquesta ha quedat molt malmesa per les retallades.

Pasqual va proposar posar la petita infància de 0 a 3 anys en el centre de les polítiques educatives, tot apostant per la xarxa d'escoles bressol públiques municipals. En aquest sentit, l'alcaldable va manifestar que «aquest any han desaparegut dues línies de 0-3 anys a Font de la Pólvora i Can Gibert, amb la qual cosa tristament perdem també un treball de comunitat educativa. Malgrat que la decisió sigui competència de la Generalitat, l'Ajuntament és el 50% de la taula mixta i podria haver-ho defensat si hi cregués. Un cop més tenim una manera molt clara de segregar barris i ciutadans per zones i classes socials». La trobada va comptar amb la presència d'Albert Quintana, coordinador de la xarxa territorial a comarques gironines d'educació 360º, un projecte que en la reunió va rebre tot el suport de la formació.