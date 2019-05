Guanyem proposa redissenyar l'entrada sud amb els veïns

El candidat número 3 de Guanyem Girona, Xevi Montoya, va exposar ahir en un acte a plaça Espanya algunes de les mesures socials i urbanes del partit, com ara treballar per instaurar més equipaments públics a l'Eixample nord i redissenyar l'entrada sud comptant amb l'opinió dels veïns, procurant una mobilitat més segura i sostenible i una millor interconnexió entre barris.

La primera idea que va plantejar Montoya és la necessitat d'implantar més equipaments a l'Eixample nord, com ara un centre cívic i un CAP, «mancances molt clares d'aquesta part de la ciutat», afegint que «amb la suma d'aquests serveis, el que farem és descongestionar la resta d'equipaments de la ciutat». El segon tema principal del candidat va ser el redisseny de l'entrada sud de la ciutat, que ara per ara «està essent una iniciativa privada». «Creiem que la iniciativa privada hi ha de ser però el primer que hi ha d'haver és un lideratge de polítiques públiques, sempre acompanyat de participació ciutadana», va remarcar Montoya. En aquest sentit, el mateix va subratllar que «cal que la nova política sigui molt més participada, i així deixar enrere la política històrica "de despatxos"».



Prioritzar vianants i bicicletes

Una altra de les idees clau del partit és «convertir la carretera de Barcelona en l'avinguda principal d'entrada a la ciutat», prioritzant els vianants i les bicicletes, sobretot arran de les «queixes de molts usuaris de la Girocleta per haver rebut multes per anar per la vorera», fruit de la por d'anar per la carretera, ja que no es disposa d'un espai reservat per a ciclistes.