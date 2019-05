Héctor Amelló (Cs) fa una crida al vot útil constitucionalista a Figueres

El candidat de Ciutadans a Figueres, Héctor Amelló, va tornar a reivindicar ahir al matí la necessitat de concentrar el vot constitucionalista en Ciutadans «perquè el PP pot quedar-se sense representació a l'Ajuntament i aquests vots no comptaran i el PSC pactarà amb ERC si veu que poden governar junts». És per aquesta raó que Amelló va insistir a agrupar el vot al voltant d'una única força «que té garantida la representació» i es va comprometre a liderar un govern constitucional o quedar-se a l'oposició, perquè no pactaran amb partits independentistes.

«Cal concentrar el vot, és l'única garantia d'assegurar-se un govern constitucional i treure la ciutat de l'atròfia dels últims 12 anys», va reivindicar l'alcaldable taronja. Per a Amelló, les eleccions del diumenge poden representar «un veritable canvi» si el constitucionalisme acudeix a votar en massa com va fer el 21 de desembre de 2017 i aposta per l'opció taronja.