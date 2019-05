La Junta Electoral obliga Verges a retirar «immediatament» estelades i símbols partidistes dels fanals del poble

La Junta Electoral obliga l'Ajuntament de Verges a retirar "de manera immediata" les estelades, llaços grocs i altres símbols partidistes que pengen dels fanals del poble. En concret, els que hi ha al llarg de la carretera C-31 i al pal que presideix la rotonda d'accés a la població (on s'hi van col·locar pneumàtics punxats). La resolució, que en revoca una d'anterior, subratlla que el consistori també té l'obligació de garantir "la neutralitat institucional" al mobiliari públic, perquè depèn de l'ajuntament. L'escrit adverteix que mantenir les estelades i la resta de símbols pot suposar "incórrer en un delicte de desobediència". L'equip de govern de Verges ja ha posat el cas en mans dels seus advocats, que estan preparant un recurs. Tot i això, la Junta Electoral alerta que el recurs "no tindrà efectes suspensius".