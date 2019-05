Maria Mercè Roca deixa ERC i elogia la candidatura de Guanyem

La portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Girona, Maria Mercè Roca, va abandonar ahir la seva militància a Esquerra. Just tres dies abans de les eleccions municipals, la cap de llista en els comicis de 2015 va denunciar «el tracte deslleial que el partit ha tingut amb el grup municipal d'ERC-MES a la ciutat de Girona».

Fa un any, Roca va anunciar que no es presentaria a aquestes eleccions municipals per falta de confiança. «Em van fer el llit, em volien fer fora i així ho han aconseguit i han posat en Quim Ayats al capdamunt», va afirmar Roca en declaracions a aquest diari.

Tampoc pensa votar aquest diumenge a la candidatura d'ERC i ara, el seu compromís està en «les esquerres i la llibertat nacional». Cal destacar que pocs minuts després d'anunciar que abandonava ERC, Roca va compartir a Twitter el vídeo promocional de Guanyem Girona, destacant el seu «sòlid projecte de ciutat».

Preguntada sobre per què ara, pocs dies abans de les eleccions, deixava la militància, Roca va explicar que aquest darrer any ha continuat lligada al partit perquè és regidora d'Esquerra i, per tant, «tenia tot el sentit continuar amb la militància» per respecte a aquelles persones que li van «fer confiança» i la van votar com a candidata d'ERC. «Volia continuar treballant per la ciutat i per la gent fins al final de tot», va afirmar.

Ahir el matí va deixar la militància i, de moment, no pensa vincular-se més a la política. «De cap manera», va afirmar contundent en ser preguntada per si tornarà. «Me'n vaig a casa, soc escriptora i tornaré als meus llibres i a la meva literatura», va afegir. Roca emprendrà un nou camí per ajudar la gent, després de veure que en la política «no totes les persones són capaces de tractar amb lleialtat els companys de partit». Així, l'escriptora se centrarà en el món del voluntariat, ja que des de fa poc és la Coordinadora a Girona de la Federació Catalana de Voluntariat Social.