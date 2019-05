Matamala dona suport a la llista de JxCat a Sta. Coloma

El senador Jami Matamala va participar ahir en l'acte final de campanya de la llista de Junts per Catalunya Santa Coloma de Farners, encapçalada per Susagna Riera. En l'acte, que ha tingut lloc a la plaça Farners, també hi va intervenir el número 2 de la candidatura i cap de llista ara fa quatre anys, Carles Roca.

Matamala, conegut pel seu suport a Carles Puigdemont a Bèlgica, va explicar la seva experiència personal durant aquest any i mig a Waterloo. Dimarts passat, Matamala va prendre possessió de l'acta de senador, obtinguda en les eleccions del passat 28 d'abril. Per la seva banda, Susagna Riera va explicar com és l'equip d'homes i dones que formen la llista, «una candidatura transversal amb persones que s'estimen Santa Coloma, persones properes, que saben escoltar, dialogar i també actuar». Riera va demanar el vot «per endreçar i fer tornar a brillar Santa Coloma com la capital de comarca que és».



Proximitat amb les persones

Riera va detallar els diferents punts del programa electoral, que compta amb la proximitat amb les persones com a eix principal. La millora de la neteja de carrers i contenidors, arreglar sots i problemes vials i de voreres, revisar les direccions i l'aposta pels projectes de la piscina, del teatre, la reactivació del polígon, fomentar l'emprenedoria i el pàrquing són algunes de les prioritats de Junts per Catalunya Santa Coloma de Farners els propers anys.