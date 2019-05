Marta Madrenas: «No hem d'alentar la turismofòbia perquè la ciutat en sortiria repercutida en negatiu»

Des d'algun sector, l'han batejat com l'alcaldessa del megàfon.

Si amb això se'm defineix com la que lluita radicalment pels drets de la ciutadania, no m'importa.

A tota la ciutadania?

El que defenso és inclusiu per a tothom. No defenso els drets i llibertats dels que pensin no sé què. Ho defenso per a tothom. Quan defenses la llibertat d'una persona, estàs defensant la de tothom. Defenso la llibertat ideològica. Que ningú hagi d'anar a la presó per defensar una idea política, mentre no siguin grups que conculquin drets fonamentals. A la ciutat, només hem treballat per reduir l'atur a uns quants? Preguntàvem qui era independentista? És que la girocleta té un carnet per als independentistes i un per als que no? L'eliminació de la llista d'espera del servei de teleassistència de la gent gran demanem què voten? És ridícul.

El defensor de la ciutadania reclama que l'Ajuntament sigui més «actiu» en temes d'habitatge.

És un repte. Després de la crisi els preus de lloguer van baixar substancialment. Però hi havia desnonaments i vam treballar intensament amb els reallotjaments. En aquests dos darrers anys hem reallotjat 358 famílies. I hem ampliat un 50% les ajudes al lloguer...

Però fa dos o tres anys que hi ha crits d'alerta per l'augment del preu del lloguer...

Dos. Estem un 20% per sota del preu del 2007, que va ser el màxim. No dic que hi haguem d'arribar i espero que no. I ja hi ha símptomes de desacceleració. Tenim dos obligacions. Protegir les persones més vulnerables amb habitatge social, ampliant-lo. I anar més enllà: el lloguer assequible, sobretot per als joves i les famílies. És el repte i ja ens hi hem posat. Hem adquirit dotze pisos per dedicar-los a això. Som el govern que més recursos i més personal hem destinat al serveis a les persones.

Hi ha talls de llum. Què es pot fer?

Hem de protegir les persones honrades que paguen regularment. N'hi ha moltes. Alguns ciutadans no són honestos i punxen la llum, però no són el principal problema. La responsabilitat la tenen les conductes delinqüents amb cultius i que estiren moltíssim subministre. Això fa que el que arriba, que és quatre cops superior al que caldria, no sigui per a tothom. Vam regularitzar els comptadors dels qui no tenen conductes delictives, com vam fer fa quatre anys. I s'ha sectoritzat per fases perquè quan salti la llum on s'estira molt més del que es té contractat només salti allà... Però el consum il·lícit per cultiu està molt repartit. Ara toca que la policia pugi a fer batudes i desenganxar-los.

El cap de la policia reclama més agents.

Va haver-hi les jubilacions de cop amb el govern del PSOE. Ara hem recuperat els efectius. I ja s'han aprovat deu places més de policia i en proposem deu més. L'ampliació és necessària. La policia serà més propera als barris. I hi haurà la subcomissaria a Santa Eugènia, com a prova pilot, per veure si augmenta la seguretat. I hem d'implementar el pla de videovigilància. Aviat començarem a posar càmeres, sobretot a urbanitzacions i els vehicles que entrin quedaran identificats. I als espais que la gent pot tenir més sensació d'inseguretat.

Girona és segura?

Girona és una ciutat molt segura i volem que segueixi així. Farem un mapa de la sensació d'inseguretat, on els veïns marcaran on se senten insegurs i modificar aquestes sensacions amb l'urbanime. On hi ha culs-de-sac, tanques opaques, més il·luminació... això també és política de seguretat de gènere. I estem estudiant, amb el nou pla de mobilitat, que al transport públic en alguns llocs i hores, pugui haver-hi parades a demanda, per dones i nens.

Ciutat de festivals, Temps de Flors... el turisme ha tocat sostre?

Hem acabat el pla estratègic de turisme que estipula els passos a seguir a partir d'ara. No parla de tocar sostre o no. Parla de treballar perquè vingui un determinat tipus de turisme i no prioritzar el visitant que no aporta cap valor afegit. I intentar augmentar més les pernoctacions. És un turisme més sostenible,allargat en el temps i respectuós amb la ciutat. Volen un turisme cultural, familiar, esportiu i de congressos. Girona es va situar en el mapa del turisme amb Puigdemont. Ara, el pla ha de permetre gestionar el turisme d'una forma sostenible i de qualitat. Suposa un 8% del nostre PIB. Moltes famílies en depenen. No és un tema menor i no hem d'alentar la turismofòbia perquè la ciutat en sortiria repercutida en negatiu.

I què se'n farà de la Devesa?

En un procés participat la gent havia dit que volia un parc viu, dinàmic, que hi haguessin esdeveniments culturals... un parc urbà seguint els estendards europeus classics. I això és el que farem. I no cal fer un pla especial. Ho farem directament. La Devesa no és les Gavarres ni les hortes.

Prioritats per al proper mandat?

Un pla de renovació urbana. Amb la crisi ho vam dedicar tot a protegir les persones. Ara cal millorar voreres, il·luminació o l'enjardinament. No calen grans equipaments, cal urbanisme quotidià. I reduir l'atur dels joves i que tinguin lloguer assequible, protegir les famílies i la gent gran amb atenció domiciliària, menjadors socialitzadors, el programa cuidem els cuidadors. I renovar tot el transport públic...