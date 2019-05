Nogué es disputa l'alcaldia amb set llistes i l'abscència de la CUP

Si aquestes properes eleccions revaliden l'independent Martí Nogué (IdS-MES) a l'alcaldia, serà el seu quart mandat al capdavant del consistori. En aquests quatre anys ha necessitat pactar després que el 2011 guanyés amb majoria absoluta.

El mandat no ha estat fàcil. El acte de govern amb ICV-EUiA (1) i ERC (1) va trontollar pel referèndum de l'1 d'octubre, l'organització del qual va ser criticada pels edils del PDeCAT i de Capgirem Sils-CUP, que van alegar «poc compromís» per part del batlle. De resultes d'això, a finals de setembre passat la formació republicana va acabar expulsant de la militància al seu únic representant al municipi, per la qual cosa Garcia s'ha mantingut com a regidor no adscrit.

Ara Nogué (que compta amb 5 regidors) opta per presentar-se sense MES, amb qui va anar de la mà als passats comicis. Tindrà set llistes que competiran per obtenir l'alcaldia, el mateix número de fa quatre anys. En canvi, l'actual batlle és l'únic que repetirà com a alcaldable. ERC, PDeCAT (ara Junts per Sils), PSC, Entesa (ara Sils en Comú) i PP renoven candidats. Dues formacions no es presenten, Plataforma Cívica Sils i Capgirem Sils -CUP, que actualment té 2 regidors al consistori. D'altra banda, Ciutadans ha format llista per primera vegada al municipi.



Vuit llistes renovades

Els partits han optat per renovar-se i de l'actual equip de govern només es presenten Maria Mercè Pascual i Maria Dolores Jurado (IdS). Els quatre edils del PDeCAT no apareixen a la llista de Junts per Sils, que ha estat totalment renovada i que té a Eduard Colomé al capdavant. En el cas de PP i Ciutadans, els candidats no són nous de trinca. Jordi Jaldón encapçala Cs després de presentar-se fa quatre anys com a cap dels populars sense obtenir representació. Agustín Valdés ara lidera el PP després de fer-ho el 2015 amb el PSC. Aquests es presenten amb Francesc Jurado Pérez, que és la primera vegada que es presenta a la llista socialista.

L'absència de la CUP i de PCCA se supleix amb l'aparició de dues noves formacions, com és el cas de Fem+Sils, que encapçala Mei Puig i que compta amb el suport d'ERC.

També neix Tots som Sils, que encapçala Jordi Boada, que es va presentar a les passades eleccions als números finals de la llista cupaire. L'antiga Entesa es presenta com a Sils En Comú, que lidera Maria Cristina Simó, que en la legislatura passada era la número 2 de la llista i va ser regidora d'aquest partit del 2007 al 2011. L'actual edil al consistori, Albert Miralles, tanca la llista.

Les propostes d'IdS per aquesta legislatura passen per desplegar el pla de gestió integral de l'Estany i per a una aposta per l'habitatge social.

Els punts forts del programa de Colomé prioritzen la construcció del nou institut i millorar la seguretat amb la figura de l'Agent Cívic de Barri. Sils En Comú també vol ampliar les càmeres de seguretat i a més feminitzar el cos de Policia Local. També aposta per promoure polítiques d'habitatge social.

El PSC parla al seu programa de tenir un Ajuntament «de proximitat» i de fomentar l'educació en la igualtat i diversitat, entre d'altres. La nova formació Tots Som Sils té com a punts forts la reestructuració del cos de Policia i el reforç de la seguretat als barris. També proposa revisar les ordenances fiscals.

Fem+Sils també prioritza la seguretat al municipi així com la millora del servei de recollida de residus. Hi concideix Cs, que també vol potenciar els empresaris de la zona. El PP proposa un nou pla sobre seguretat i una auditoria financera i de personal actiu.