Puigdemont fa una crida a fer diumenge un nou 1-O

El candidat de Junts per Catalunya a les eleccions europees, Carles Puigdemont, va fer una crida a fer un nou 1-O el dia 26. Ho va dir des de Lleida, on va entrar en directe a l'acte de final de campanya de les eleccions municipals i europees de Junts per Catalunya a Lleida. També ho va fer el president de la Generalitat, Quim Torra, per primera vegada des de Waterloo. Puigdemont va assegurar que són les eleccions més importants des de l'aplicació del 155 perquè «són les de determinació, la confirmació del nostre projecte i les de la definitiva europeïtzació del que vam fer l'1 d'octubre».



Derrotar Borrell

L'expresident de la Generalitat va recordar que per arribar fins a aquí han tingut moltes dificultats però va assegurar que estan en condicions de derrotar el candidat del PSOE a les europees, Josep Borrell. «Malgrat tenir adversaris que ho han intentat tot per evitar que avui no estigui parlant amb vosaltres, han fracassat en tots els intents des de fa un any mig que som a l'exili», va explicar.