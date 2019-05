Republicans Units es presenta a la Tallada d'Empordà com una candidatura transversal i que pretén ser integradora amb els veïns de tots els nuclis que formen el municipi. Segons indiquen, estan disposats a participar en els afers públics i treballar «de valent» per gestionar el bé comú el millor possible, respectant la diversitat d'opinions i guiats pels valors republicans per assolir la justícia social.