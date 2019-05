Jordi Munell guanya clarament a Ripoll però perd la majoria absoluta mentre que el PSC entra amb força amb tres regidors



ERC perd una cadira, mentre que la CUP millora resultats en un ajuntament que tindrà un regidor del Front Nacional Català, considerat xenòfob

Junts per Catalunya ha guanyat les eleccions a Ripoll, però ha perdut tres regidors i, per tant, la majoria absoluta que l'ha permès governar sense haver de fer pactes els darrers quatre anys. Jordi Munell ha sumat el 42,48% dels suports, o el que és el mateix, 2.263 dels vots emesos. La segona força ha estat Esquerra que ha empitjorat els resultats i ha perdut un edil. Els republicans han empatat amb el PSC que entra amb força al consistori amb tres regidors i el 15,73% dels suports. La CUP també ha sumat una cadira més a la que ja tenia des de fa quatre anys. Aquests resultats obligaran a pactar a Jordi Munell, en un consistori marcat per l'entrada del Front Nacional Català (FNC) un partit considerat xenòfob i que ha aconseguit representació amb 503 vots i un edil. Tot plegat, amb una participació que ha crescut gairebé sis punts respecte el 2015, i que ha superat el 67%.



Als comicis del 2015, per segon cop CiU es va imposar a les urnes a Ripoll amb onze regidors i amb Jordi Munell al capdavant. Van aconseguir repetir majoria absoluta i ampliar encara més distàncies amb dos regidors més que el 2011. Fa vuit anys, la formació va trencar el domini d'ERC, que havia governat des del 2003. Els resultats dels comicis del 2015 van permetre als republicans mantenir-se com a segona força amb quatre regidors (un menys que el 2011). La CUP va aconseguir per primer cop un regidor i Fem Ripoll-Candidatura de Progrés va perdre una posició i es va quedar com a quarta força amb un regidor, un menys que el 2011.

Els atemptats del 17-A van sacsejar amb força la gestió del dia a dia i van capgirar el que havia de ser un mandat plàcid per la majoria absoluta. Des de llavors que es treballa en el pla de convivència i en refer les ferides. A banda, entre les accions de govern fetes aquests quatre anys, en destaquen la construcció de la piscina petita municipal, l'obertura de l'església de Sant Pere per a usos culturals o l'ampliació i millora del teatre Comtal amb nous camerinos.

Un dels temes més polèmics durant aquest mandat ha estat el futur polígon de la carretera de les Llosses a la zona de Can Franquesa. El PDeCAT ha utilitzat la majoria per tirar endavant un projecte que compta amb una plataforma veïnal contrària i el desacord de tots els grups de l'oposició (que aposten per aprofitar altres naus en desús). Per a l'equip de govern, però, aquest polígon és un espai estratègic per captar noves empreses que es vulguin instal·lar a la ciutat i per això han fet passos urbanístics per poder-lo desenvolupar.

Aquest 26-M els ripollesos han pogut votar entre sis candidatures: Junts per Ripoll (JxCat – JUNTS), ERC-AM, Alternativa per Ripoll-CUP, PSC, Som Catalans i Front Nacional de Catalunya (FNC). La resta de partits han fet front comú contra aquestes dues últimes, que s'han presentat per primera vegada. Consideren que són "xenòfobes i racistes" i per això, abans d'aquest 26-M, ja van acordar que si obtenien representació, no pactarien amb cap d'elles.

