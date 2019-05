Rivera, al poble de Josu Ternera: «Si no ens heu silenciat amb trets, no ho fareu amb sirenes»

El president de Cs, Albert Rivera, es va adreçar als simpatitzants de l'esquerra abertzale que, amb sirenes, miraven de boicotejar l'acte per les víctimes de la formació taronja a la localitat biscaïna d'Ugao-Miraballes: «Si no ens heu silenciat amb trets, no ho fareu amb sirenes». Rivera va arribar tocades les dotze del matí al municipi, en el qual va néixer l'històric dirigent d'ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, detingut la setmana passada a França, i al qual diversos militants de l'esquerra abertzale van retre un homenatge dissabte passat en aquest poble, per advertir-los que va ser l'últim acte commemoratiu que es fa per un «activista d'ETA».

L'esperaven a la porta de l'ermita per passejar el secretari general del partit, José Manuel Villegas, la candidata taronja al Parlament Europeu Maite Pagazaurtundúa i els diputats de la formació al Congrés Joan Mesquida i Edmundo Bal, a més de militants i càrrecs polítics del partit procedents de Burgos, Santander, Pamplona i Valladolid, entre d'altres, que van aplaudir.

Més a baix, hi havia concentrades unes 300 persones que, quan va passar el líder de Cs, que els va saludar amb un «Egun on» (Bon dia), li van donar l'esquena i el van qualificar de «feixista». Quan la comitiva va passar per davant de la seu seu social del PNB, es van sentir crits de « Visca Euskadi i Visca Catalunya». Poc després van arribar al frontó, on es va celebrar l'acte, amb un minut de silenci en record a les víctimes d'ETA. Va ser llavors quan va començar a sonar una sirena a gran volum des d'un primer pis.

Als habitatges dels voltants, s'hi podien veure llaços grocs i un cartell en el qual es podia llegir: «No volem els hereus de Franco al nostre poble». Ja des de primera hora, hi havia una pancarta de grans dimensions col·locada a l'estació de Renfe amb el missatge: «No sou ben rebuts».

En l'acte commemoratiu pels damnificats per l'organització terrorista que va organitzar Cs, Rivera va lamentar que en aquest municipi biscaí els simpatitzants de l'esquerra abertzale «aplaudeixin els assassins». «Nosaltres aplaudim la dignitat de les famílies de les víctimes del terrorisme», va apuntar.



«Covard i bèstia»

Després de recordar «les 11 persones assassinades» per Josu Ternera, va destacar que totes elles eren innocents, entre les quals hi havia sis nens. «Cal ser un covard i una bèstia per assassinar en una caserna de la Guàrdia Civil amb nens», va dir en al·lusió a l'atemptat de Saragossa del 1987.

Un grup de persones abillades amb vestits de plàstic i que es van autoanomenar «brigada antifeixista» van simular la neteja dels carrers de la localitat després del pas dels dirigents de Ciutadans.