Podem Salt denuncia que «per imposició» es va escollir Wilder Palacio com a cap de llista

La candidatura de Podem denuncia que «per imposició» es va escollir Wilder Palacio com a cap de llista de Canviem Salt. Motiu pel qual la formació morada s'ha desvinculat del grup polític i es presenta com una llista a part en les eleccions municipals d'aquest diumenge amb David Abad com a número 1.

Podem explica que van demanar unes primàries per decidir la llista però que ICV-EUIA (que forma part de la coalició de Canviem Salt amb Som Alternativa, independents i els comuns) no van voler. Posteriorment, pels mitjans de comunicació, van assabentar-se que Wilder Palacio seria el número 1 del grup polític. Podemos Salt detalla que no van ser convidats a l'assemblea local de Canviem, on es va acordar per unanimitat que Palacio tornaria a encapçalar el grup municipal.

Fa unes setmanes el candidat de Canviem Salt va lamentar en una entrevista en aquest diari que la gent de Podem «hagi volgut anar a la seva». Palacio explicava que havien proposat unes primàries i que Podem no va voler, sinó que van presentar una llista ja feta amb tots els candidats.