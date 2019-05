Sílvia Paneque vol que Girona sigui un pol d'atracció industrial

La cap de llista del PSC a Girona, Sílvia Paneque, va visitar ahir la Cambra de Comerç de Girona, on es va reunir amb una part de l'executiva, per presentar les propostes del programa electoral en els àmbits de promoció econòmica.

Paneque creu que, conjuntament amb els agents implicats en el territori, cal pensar quin ha de ser el futur industrial de Girona. «A la ciutat hi ha 3,95 hectàrees de sòl industrial a Domeny; 2,78 hectàrees a Taialà; i 4,47 hectàrees a Mas Xirgo. Però no podem obviar tampoc que aquesta qüestió és d'àrea urbana i hi hauria d'haver una planificació de caràcter més ampli», recorda la candidata.

Per a l'alcaldable socialista, «la indústria pot potenciar-se si som capaços de recuperar el Parc Científic i Tecnològic per a Girona i treballar en la mateixa línia amb la Universitat de Girona i la Diputació per prioritzar indústria de canvi tecnològic i innovació i acompanyar-los amb estímuls fiscals com la rebaixa de l'impost de construccions».