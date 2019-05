«Tots els grups es mostren virulents cap a mi. Soc l'adversari a batre»

Oriol Vila, el número 19, podria ser un bon alcalde?

És un jove, professional potent, com la resta de la llista que és un equip molt transversal i professionalment molt potent. Quan vols governar necessites gent molt potent per gestionar les àrees.

Què n'ha après dels mesos convulsos que la van portar a l'alcaldia després de Puigdemont i Ballesta?

Que la ciutadania necessita que les coses es facin de forma més natural i no tan artificial i sentir cert orgull de les persones que estan al capdavant de les institucions. Possiblement tal com es va fer no complia cap d'aquests dues condicions però al final tot es va reconduir.

I va entrar el PSC al govern. I en va marxar un any i mig més tard. Com ha estat l'actitud dels socialistes des que van marxar?

Mentre vam governar, tots vam tenir una actitud molt lleial. Quan van marxar, en moltes ocasions han treballat amb lleialtat cap al govern i hem compartit acords i propostes i els diferencio dels del «no» a tot. A mesura que s'acosten les eleccions, tots els grups es mostren més virulents cap a mi. Soc l'adversari a batre per part de tots. També hi ha hagut lleialtat d'ERC en aquests darrers pressupostos.

Qui són els del no a tot?

La CUP. Aquí i al país. Tenen poca voluntat constructiva. Però som els del consens i governant en minoria ho hem anat aprovant tot.

Han pactat amb el PSC i el PP.

A l'hora de construir ciutat, no anem amb sectarisme ideològic. Defensem la llibertat i drets dels ciutadans, i un és el d'autodeterminació dels pobles, i altres drets i per això tenim el Premi del Consell Europa, perquè defensem la pau i els dels drets fonamentals. Però hem acreditat que és compatible lluitar per aquests drets amb la construcció d'una ciutat, el seu estat de benestar i de progrés. Què estimes més, els drets fonamentals o la ciutat? És com preguntar si estimes més la mare o el pare. Els dos.

Quin pacte la pot desbancar?

Correm el risc d'un nou tripartit. Que el PSC, ERC i Guanyem, si poden, sumin. Llavors veuríem qui tindria més vots. I podríem passar d'una alcaldia, o ciutat, groga a vermella o morada.