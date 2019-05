«Vull ajudar el poble amb les activitats culturals»

Albert Martínez (Cassà de la Selva, 1975) ha estat cantant del musical «Greace» per tot Espanya i del de «Cop de Rock» de Dagoll Dagom. A més, va interpretar Barto a la sèrie de TV3 La Riera i també va participar al Cor de la Ciutat. Ara tanca la llista del partit Som Riudarenes.

Què l'ha portat a posar-se en política?

Jo sempre m'he considerat apolític, però cada vegada m'hi he anat interessant més per tot el que està passant al nostre país, a Catalunya.

Per què es presenta tancant una llista?

Sempre m'han fet partícip de les activitats culturals del poble i per aquest motiu em vaig decidir a donar-hi suport. A més, a les municipals normalment votes la persona i no el partit.

Què pot aportar a la candidatura?

Vull ajudar perquè les activitats culturals del poble siguin cada vegada més i millor i aportar el meu granet de sorra amb la meva experiència en el món de la cultura.