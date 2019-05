Ametller (JxBlanes) fa una última crida a reunir vots de cara a les municipals

La plataforma transversal Junts per Blanes (JxBlanes) va clausurar ahir la campanya per les municipals amb la seva candidata, Mia Ametller, fent una última crida a reunir vots per aquest diumenge i a «votar amb sentiment de poble». L'alcaldable va argumentar en un acte que es va celebrar a la seu del partit que «oferim unes propostes realistes i adequades a les necessitats dels veïns. Representem el futur de Blanes, un Blanes obert als més grans i als joves».

Ametller va subratllar que «vull ser alcaldessa per donar el millor de mi mateixa a la vila que m'ha vist néixer i on espero que visquin els meus fills i nets», afegint que «els que em coneixeu sabeu que tinc l'empenta i l'equip per portar Blanes al futur». A banda d'animar a votar el partit i convertir-se en «la primera alcaldessa blanenca del segle XXI», també va instar a votar el projecte de Junts per Catalunya a Europa, de Puigdemont.