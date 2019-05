Buscant el vot de la victòria a Girona fins l'últim minut de campanya

La ciutat de Girona ha viscut dues setmanes intenses de campanya electoral. Els partits polítics han passejat de barri en barri per explicar les seves propostes als veïns. Les bústies s'han omplert de propaganda electoral de tots els colors. I un cop i un altre hem vist les cares dels candidats pels carrers i places de la ciutat.

Ahir, però, la campanya va arribar al seu punt final amb els actes de tancament de les formacions polítiques. Els partits van buscar fins a l'últim moment el vot de la victòria. Alguns van reunir els seus simpatitzants per poder llançar el darrer missatge abans de les eleccions municipals, ja que avui és dia de reflexió. A d'altres la pluja els va aixafar els plans.



JxCat-Girona

Fi de festa suspès per la pluja

El grup municipal de Junts per Catalunya tenia previst muntar una festa tecnològica a la plaça Catalunya amb una sessió de Dj. La pluja, però, va obligar a suspendre l'acte. Tot i això, la candidata, Marta Madrenas, va fer un balanç de la campanya. Confia que els gironins «amb el seu vot avalaran un model de ciutat que funciona, que vetlla per la protecció de les persones, el dinamisme econòmic i la qualitat de vida». Un model que, segons l'alcaldessa, «és compatible amb un compromís ferm amb el país i amb l'objectiu d'aconseguir la independència».

Paral·lelament, va destacar la bona rebuda que ha tingut el programa electoral. «Hem fet un programa amb 100 propostes per plantejar un horitzó de futur en què Girona millorarà aspectes clau com la neteja, la seguretat, l'urbanisme de proximitat, l'habitatge o el suport a la gent gran», va destacar, i va afegir que també dissenyaran un nou pla general i apostaran per les noves tecnologies, la salut, la bicicleta o la gestió dels residus.





ERC

Sopar popular

L'escola Annexa va acollir la celebració de la candidatura d'ERC. Els republicans van organitzar un sopar popular que va reunir desenes de persones. Allà, el candidat, Quim Ayats, va destacar que «s'ha de desencallar Girona» i convertir-la «en la punta de llança del republicanisme a Catalunya». També va exposar que cal una ciutat «que posi les persones i els barris al centre de les decisions polítiques» i que «redueixi les desigualtats entre famílies i entre barris, promogui la igualtat d'oportunitats i que treballi per a la cohesió social i el progrés econòmic».

De l'altra banda, també va explicar que buscaran «acords de governs amb aquelles formacions que tinguin clar que el que cal a Girona és fer una defensa tancada dels drets cívils i polítics» i va criticar que «el PDeCAT i la CUP no tenen cap voluntat d'arribar a acords entre ells».

Guanyem Girona

Festa a la plaça Independència

El grup municipal de Guanyem Girona va celebrar el seu acte final de campanya a la plaça Independència. El candidat de la formació, Lluc Salellas, va aprofitar per destacar que són «l'única opció que nítidament aposta per un relleu al capdavant de l'Ajuntament en clau social i republicana» i que millor «aglutina la sensibilitat progressista i sobiranista, majoritària a la ciutat». A l'acte també hi van assistir diferents persones vinculades a l'activisme i al món universitari o social. És el cas del llibreter Guillem Terribas, l'exrector de la UdG Sergi Bonet, la doctora en humanitats Íngrid Guardiola o l'escriptor gironí Rafel Nadal. També hi van intervenir els activistes veïnals Martí Carreras i Ángel Fernández Nene.



PSC

Parlaments a Santa Eugènia

La festa dels socialistes va tenir lloc a la pista coberta de la Frontissa, al barri de Santa Eugènia. Allà, diferents membres de la llista del PSC a Girona i la seva candidata, Sílvia Paneque, van dirigir-se als assistents. També hi va haver música rumba.

La socialista va deixar clar en l'últim dia de campanya que «existeix un corredor central cada vegada més gran que vol consens, diàleg i bon govern al marge de les radicalitats d'una banda i de l'altra». Paneque vol «alçar bent alt la bandera de Girona per ser-hi tots de nou» i fer un govern que tingui «com a única prioritat la gestió municipal» per oferir «millors serveis de neteja i seguretat i començar una política fiscal que doni aire a les classes mitjanes i treballadores de la ciutat».

Cs

Sopar a Salt

El líder de Ciutadans a Girona, Daniel Pamplona, va celebrar el final de campanya a Salt amb la candidata de la vila, Inma Castro. El candidat va cridar a anar a votar per aconseguir «un govern per a tots, vinguin d'on vinguin, parlin castellà o català i visquin al barri que visquin» i acabar amb el «desgovern separatista». L'alcaldable taronja va assegurar que el 26 de maig es pot posar fi «al clientelisme i nepotisme dels ultres independentistes» si la ciutadania s'aglutina entorn d'una força guanyadora i amb representació assegurada. «Només Ciutadans és el canvi que garantirà la neutralitat», va afirmar.

PP

De visita pels barris

La candidata del PP a Girona, Concepció Veray, va dedicar l'últim dia a fer una visita al sector Est i al barri de Montilivi. Va aprofitar també per llançar el seu últim missatge abans de les eleccions: «Vull ser l'alcaldessa de tots els gironins per recuperar la convivència a la ciutat». Per la líder del PP al llarg d'aquests últims anys «el govern s'ha preocupat més de liderar el procés separatista que no pas de resoldre els problemes reals dels gironins». És per això que Veray considera que «Girona necessita un canvi».

Girona en Comú Podem

Últim dia dedicat a la seguretat

El grup municipal encapçalat per Eugènia Pascual, Girona En Comú Podem, va presentar ahir les seves propostes sobre seguretat. Destaca l'aposta de la formació per la vigilància de proximitat. «Volem impulsar la figura de l'agent de barris, que ja existeix teòricament a l'Ajuntament, però que no es veu pel carrer. Volem fer-los reals i que actuïn de veritat», va declarar.